Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü ile beraberindeki terörden aranan şüpheli, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı.

Mersin’in Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi GMK Bulvarı'nda, içerisinde 2 kişinin bulunduğu, 34 TR 4919 plakalı siyah otomobile şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundu.

Sürücü, uyarıya rağmen durmayıp kaçmaya başlayınca, polis ekipleri alarma geçti.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Motosikletli Yunus ekiplerinin de katıldığı kovalamacada, GMK Bulvarı üzerinden Antalya istikametine doğru kaçan sürücü, Tulumba Kavşağı'ndan Yenişehir ilçesi 1'inci Cadde'ye çıktı.

Cam Sanayi Blokları Sitesi önünde yolu kapatan emniyet güçlerince sıkıştırılan otomobildeki 2 şüpheli kıskıvrak yakalanıp, gözaltına alındı.

TERÖRDEN ARANAN İSİMLER ARASINDA ÇIKTI

Sürücünün yanında bulunan şüphelinin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunun da aralarında bulunduğu 14 ayrı dosyadan aranan E.A. olduğu belirlendi.

E.A. ile ismi açıklanmayan sürücü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Mersin'de terörden aranan şüpheli, otomobilden çıktı VİDEO