Sağanak sırasında kontrolden çıkan tır yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp devrilirken kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi Esenpınar yolu yakınında kaza meydana geldi.

Mersin’den Antalya yönüne giden süt tozu yüklü Ali T. yönetimindeki 33 ABM 090 plakalı tır, sağanak sırasında kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarparak arsaya devrildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Sürücü yara almadan kurtulurken, polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alındı.

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de tır elektrik direğine çarpıp devrildi VİDEO





















