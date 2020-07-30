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    Mersin'de tır garajı deposundan 2 milyonluk makaron çıktı

    Tır garajı deposuna arama yapan polis, piyasa değeri 2 milyon lira olan 10 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
    • İHA
    • 30.07.2020 - 09:31
    • Güncelleme : 30.07.2020 - 09:31
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    Mersin'de tır garajı deposundan 2 milyonluk makaron çıktı

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor.

    Kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışma yürüten emniyet görevlileri, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tır garajındaki isimsiz depoda arama yaptı.

    2 MİLYON LİRALIK 10 MİLYON ADET KAÇAK MAKARON

    Yapılan aramada, depo içerisinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 10 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

    Mersin'de tır garajı deposundan 2 milyonluk makaron çıktı ViDEO

    ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

    Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen depo sahibi N.A., Y.A. ve İ.A. isimli 3 şüpheli, 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

    Mersin'de tır garajı deposundan 2 milyonluk makaron çıktı #1

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