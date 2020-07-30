Tır garajı deposuna arama yapan polis, piyasa değeri 2 milyon lira olan 10 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor.

Kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışma yürüten emniyet görevlileri, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tır garajındaki isimsiz depoda arama yaptı.

2 MİLYON LİRALIK 10 MİLYON ADET KAÇAK MAKARON

Yapılan aramada, depo içerisinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 10 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Mersin'de tır garajı deposundan 2 milyonluk makaron çıktı ViDEO



ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen depo sahibi N.A., Y.A. ve İ.A. isimli 3 şüpheli, 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.



