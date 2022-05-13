Mersin'de tıra arkadan çarpan çekicinin sürücüsü öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tıra arkadan çarpan çekicinin sürücüsü 34 yaşında Ahmet Başar, hayatını kaybetti.

Gündüz saatlerinde Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana gelen olayda Ahmet Başar yönetimindeki 01 BAY 47 plakalı çekici, A.K. (31) idaresindeki 46 AEP 120 plakalı tıra arkadan çarptı.

Hayatını kaybetti

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Başar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre, polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Başar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.





