Mersin'de tıra çarpan otomobilde 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde feci bir kaza yaşandı.
Emircan A. yönetimindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dedeler Mahallesi civarında Azat Ö.'nün kullandığı çekiciye bağlı dorseye çarptı.
Kaza bölgesine ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, ağır yaralandığı belirlenen otomobildeki Emircan A., Mert Fidanoğlu ve Necla Ö. hastanelere kaldırıldı.
Özel hastaneye götürülen Mert Fidanoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü Azat Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.