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    Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

    Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • 22.07.2022 - 19:07
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 19:38
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    Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

    Mersin'in Akdeniz ilçesi Mersin-Adana karayolu Huzurkent mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen 33 N 3404 plakalı otomobil, 42 BSH 74 plakalı tıra arkadan çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi.

    3 kişi hayatını kaybetti

    Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını belirledi.

    Ekipler, yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de morga götürüldü.

    Arbede çıktı

    Öte yandan, kazaya karışan otomobilin kiralık olduğu, olay yerine giden kiralama şirketi yetkilileriyle polis arasında arbede çıktığı öğrenildi.

    AA'nın haberine göre polis, arbede çıkaranlara biber gazıyla müdahale etti.

    Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü VİDEO

    Mersin de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü #1

    Mersin de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü #2

    Mersin de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü #3

    Mersin de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü #4

    Mersin de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü #5

    Mersin de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü #6

    Mersin de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü #7


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