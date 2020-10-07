Erdemli ilçesinde, Mersin Adana Otoyolu Çeşmeli girişinde limon yüklü tır seyir halindeyken yükü kaydı, dorseden dökülen yüzlerce kasa limon otoyola saçıldı.

Mersin Adana Otoyolu Çeşmeli girişinde meydana gelen kazada, Abuzer K. yönetimindeki TRZ-622 plakalı tırın dorsesinde bulunan limon kasaları Çeşmeli otoyol girişinde kaydı.

İstanbul'a gönderilmek üzere yola çıktığı öğrenilen yüzlerce kasa limon otoyola saçıldı.

Başka kazanın yaşanmaması için Mersin Bölge Trafik Ekipleri ile karayolları ekipleri yol güzergahında güvenlik önlemleri aldı.

Mersin'de tırın yükü yola saçıldı VİDEO







ZARAR GÖRMEYEN LİMONLAR KAMYONA YÜKLENDİ

Yola saçılan limonlar ve plastik kasalar işçiler tarafından temizlendi. Zarar görmeyen limonlar ile hurda hale gelen plastik kasalar da yine işçiler tarafından toplanıp bir kamyona yüklendi.

Tırın dorsesinde kalan diğer limonlarda kaza yerine gelen başka bir tıra aktarıldı. Temizlik çalışmasının ardından kontrollü geçiş sağlanan yol tamamen trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.