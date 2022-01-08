Mersin'de torbacılara ‘Pençe-1’ operasyonu

550 personelin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mersin narkotik şube ekipleri, kentin farklı mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonnucu şahısların uyuşturucuyu Doğu illerinden Mersin'e getirip, burada sattıkları tespit edildi.

550 POLİSLE ŞAFAK OPERASYONU

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik 550 polisin katılımı ile şafak operasyonu düzenlendi. Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin yanı sıra, 'Tina', 'Erez', 'Kanas' ve 'Hernandez' adı verilen 4 narkotik köpeğinin de katıldığı helikopter ve drone destekli operasyonda, daha önce belirlenen 85 adreste arama yapıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyon kapsamında çeşitli suçları bulunan şahıslar da gözaltına alındı.