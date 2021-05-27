Mersin'deki töre cinayetiyle ilgili iddianame kabul edildi

İrem Bahçe davasıyla ilgili hazırlanan iddianamede; katil zanlıları anne, baba ve 2 ağabey hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında ise müebbet hapis cezası istendi.

Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan İrem Bahçe, 7 Kasım 2019'da evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulunmuştu.

5 aylık hamile olan İrem, tedaviye alındığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetmiş, sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabilmişti.

AİLESİ İFADE VERDİ: İNTİHAR ETTİ

Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürmüştü. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa vermişti.

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube Amirliği ekipleri, aileyi çapraz sorguya almıştı. Sorguda, aile fertleri çelişkili ifadeler vermişti.

7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım Bahçe (48), anne Saadet Bahçe (54), ağabeyler Vedat Bahçe (22) ve Mehmet Ali Bahçe (20) ile amcalar Mehmet Veyis Bahçe (33), İbrahim Bahçe (44) ve Mehmet Bahçe'yi (53) gözaltına alıp, Mersin'e getirmişti. 7 kişi, ilk başta İrem'in babası Kasım Bahçe'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu.

AĞABEYİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ancak ağabeyi Mehmet Ali Bahçe ifadesinde, kardeşini öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerden anne, baba ve 2 ağabey hakkında 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

TÖRE CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ

İddianamede, İrem Bahçe'nin ölümüne ilişkin detaylara yer verildi. Bahçe'nin, yaşadıkları köyde gençlerle görüşmesinin konuşulması üzerine halasının oğlu M.B. ile nişanlandırıldığı, M.B.'nin nişanı devam ettirmemesiyle Bahçe'nin hamile olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. İddianamede ailenin oturduğu köydeki örf ve adetler gereğince namuslarının lekelendiği ve dolayısıyla toplum içine çıkamaz hale geldikleri düşüncesiyle kızın ölmesi gerektiği kanaatine varıp, bu şekilde karar aldıkları ifade edildi.

KENDİ CANINA KIYAMAYINCA AĞABEYİ ÖLDÜRDÜ

İrem Bahçe'nin ölümü için tarım işçisi olarak çalışma bahanesiyle Mersin'e getirildiği kaydedilen iddianamede, belli bir süre geçmesine rağmen İrem'in kendi canına kıyamaması üzerine ailesinin ve amcalarının yönlendirmesi üzerine ağabey Mehmet Ali Bahçe tarafından baba Kasım Bahçe'ye ait ruhsatsız tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

İrem Bahçe'nin anne, baba ve 2 ağabeyi ile 3 amcasının yargılanması ilerleyen günlerde başlayacak.