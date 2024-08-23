Mersin'de trafik kazası: 1 ölü 6 yaralı Tarsus ilçesinde bir araçla tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yaramış bölgesi Adana ırmağı köprüsü yakınlarında, Tarsus istikametine seyir halinde olan Ferdi Fodul idaresindeki 01 DT 184 plakalı araç, Tuzla tarafında gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CSD 49 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Hurdaya dönen araçta sürücü Ferdi Fodul olay yerinde yaşamını yitirdi. Her iki araç içerisinde bulunan 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)