Euro
10.2892
-0.02%
Dolar
8.6884
0.44%
Altın
496.41
0.46%
Borsa
1.373
0%
Bitcoin
287.700
-1.64%
EXEN Coin
29.85
-0.16%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Mersin'de trafik kazası: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

    Tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar çekilen görüntülere yansıdı.
    • İHA
    • 02.07.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 09:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de trafik kazası: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

    Mersin’in Tarsus ilçesinde kiraz toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Ramazan A. yönetimindeki 33 PD 481 plakalı minibüsün, Sarıveli Mahallesi Killik mevkisinde rampadan indiği sırada freni patladı.

    MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ

    Direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs, yol kenarındaki toprak yığınına çarparak devrildi.
    Yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kazada minibüsün altında kalan tarım işçisi Dürdane Doğan'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

    Mersin'de trafik kazası: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi ViDEO

    Mersin de trafik kazası: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi #1

    14 KİŞİ YARALI

    Yaralanan 14 kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Tarsus ve Mersin'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin de trafik kazası: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi #2

    Mersin de trafik kazası: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir