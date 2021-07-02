Mersin'de trafik kazası: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar çekilen görüntülere yansıdı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde kiraz toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Ramazan A. yönetimindeki 33 PD 481 plakalı minibüsün, Sarıveli Mahallesi Killik mevkisinde rampadan indiği sırada freni patladı.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ

Direksiyon hakimiyeti kaybolan minibüs, yol kenarındaki toprak yığınına çarparak devrildi.

Yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsün altında kalan tarım işçisi Dürdane Doğan'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

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14 KİŞİ YARALI

Yaralanan 14 kişi, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Tarsus ve Mersin'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



