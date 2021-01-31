Euro
8.8854
-0.21%
Dolar
7.3193
-0.2%
Altın
433.72
-0.16%
Borsa
1.473
-1.66%
Bitcoin
243.178
-2.55%
EXEN Coin
17.68
-0.89%
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C

    Mersin'de trafikte kadınları sopayla darbeden sanığa para cezası

    Tartıştığı 3 kadına şiddet uygulayan Ali G.'ye, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ceza, para cezasına çevrilerek ertelendi.
    • DHA
    • 31.01.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 10:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de trafikte kadınları sopayla darbeden sanığa para cezası

    Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Kale kavşağında araçları ile seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., trafikte baba ile kızıyla tartışmıştı.

    SOPAYLA DARBEDİLDİLER

    Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 3 kadın, sopayla saldırıya uğramıştı. Olayın ardından birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifadelerinde 'küfür' iddialarında bulunmuşlardı.

    Trafikte tartıştığı kadınları sopayla dövdü

    KIZINI KORUMAK İÇİN VURDUĞUNU SÖYLEDİ

    Sanık Ali G. hakkında 3 kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada söz verilen sanık Ali G., olay günü karşı taraftaki kadınların kızına saldırdığını öne sürerek kızına yardım etmek için kadınlara elindeki tahta parçası ile birer defa vurduğunu söyledi.

    Mağdur kadınlar ise sanığın kızının kendilerine saldırdığını, sanığın da sopa ile kendilerine vurduğunu belirtti.

    Mersin de trafikte kadınları sopayla darbeden sanığa para cezası #1

    PARA CEZASI ALDI

    Tarafları dinleyen mahkeme, sanık Ali G.'ye basit yaralama suçundan ayrı ayrı 5'er ay hapis cezası olmak üzere toplamda 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

    Verilen hapis cezası para cezasına çevrildi.

    "VERİLEN CEZA YETERSİZ"

    Mağdur kadınların avukatı Hibe Gökalp, verilen cezayı yetersiz bulduklarını belirterek "3 kadın müvekkilim trafikte darbedildi. Olay görüntülerle sabit olmasına rağmen 3'er bin TL para cezası verildi. Verilen ceza yetersizdir. Üst mahkemeye itiraz ettik." dedi.

    Mersin de trafikte kadınları sopayla darbeden sanığa para cezası #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir