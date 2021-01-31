Mersin'de trafikte kadınları sopayla darbeden sanığa para cezası

Tartıştığı 3 kadına şiddet uygulayan Ali G.'ye, 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ceza, para cezasına çevrilerek ertelendi.

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Kale kavşağında araçları ile seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., trafikte baba ile kızıyla tartışmıştı.

SOPAYLA DARBEDİLDİLER

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 3 kadın, sopayla saldırıya uğramıştı. Olayın ardından birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifadelerinde 'küfür' iddialarında bulunmuşlardı.

Trafikte tartıştığı kadınları sopayla dövdü

KIZINI KORUMAK İÇİN VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Sanık Ali G. hakkında 3 kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada söz verilen sanık Ali G., olay günü karşı taraftaki kadınların kızına saldırdığını öne sürerek kızına yardım etmek için kadınlara elindeki tahta parçası ile birer defa vurduğunu söyledi.

Mağdur kadınlar ise sanığın kızının kendilerine saldırdığını, sanığın da sopa ile kendilerine vurduğunu belirtti.

PARA CEZASI ALDI

Tarafları dinleyen mahkeme, sanık Ali G.'ye basit yaralama suçundan ayrı ayrı 5'er ay hapis cezası olmak üzere toplamda 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Verilen hapis cezası para cezasına çevrildi.

"VERİLEN CEZA YETERSİZ"

Mağdur kadınların avukatı Hibe Gökalp, verilen cezayı yetersiz bulduklarını belirterek "3 kadın müvekkilim trafikte darbedildi. Olay görüntülerle sabit olmasına rağmen 3'er bin TL para cezası verildi. Verilen ceza yetersizdir. Üst mahkemeye itiraz ettik." dedi.