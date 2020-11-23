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    Mersin'de tüfekle vurulan köpek, tedavi edildi

    Kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle vurulan 'Paşa' isimli sokak köpeği, tedavi altına alındı. Paşa, Geçici Hayvan Bakım Evi'ne sevk edildi.
    • DHA
    • 23.11.2020 - 14:56
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    Mersin'de tüfekle vurulan köpek, tedavi edildi

     

    Mersin' ait Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Kenzin Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir köpeğin tüfekle yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Kısa süre içinde Kenzin Mahallesi'ne giden ekipler, köpeği aramaya başladı.

    Mahallede yaşayan 2 hayvansever gencin de yardımıyla yoğun çalışma yürüten ekipler, korkudan bir evin giriş kısmına sığınan Paşa isimli sokak köpeğine ulaştı.

    SAÇMA YARALARI TEDAVİ EDİLDİ

    Acil müdahalede bulunmak ve tedavisi yapılmak üzere Geçici Hayvan Bakım Evi'ne nakledilen Paşa, veteriner hekim Mehmet Demir tarafından muayene edildi. Köpeğin vücudunun çeşitli yerlerinde saçma yaraları edildi.

    Paşa, yeniden sağlığına kavuşması için tedaviye alındı.

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    Mersin de tüfekle vurulan köpek, tedavi edildi #2

    Mersin de tüfekle vurulan köpek, tedavi edildi #3

    Mersin de tüfekle vurulan köpek, tedavi edildi #4

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