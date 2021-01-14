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    Mersin'de tünel inşaatında yangın: 8 işçi hastaneye kaldırıldı

    Tünel inşaatında çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan 8 işçinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • AA
    • 14.01.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 10:31
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    Mersin'de tünel inşaatında yangın: 8 işçi hastaneye kaldırıldı

    Mersin'in Gülnar ilçesi Sipahili Mahallesi'nde yapımı devam eden T3 tünelinde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

    8 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen işçiler D.A.D, M.K, F.K, O.K, M.K, K.M, H.K ve A.A, sağlık ekiplerince Aydıncık ve Silifke'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    Mersin de tünel inşaatında yangın: 8 işçi hastaneye kaldırıldı #1

    Mersin de tünel inşaatında yangın: 8 işçi hastaneye kaldırıldı #2

    Mersin de tünel inşaatında yangın: 8 işçi hastaneye kaldırıldı #3

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