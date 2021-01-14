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- Mersin'de tünel inşaatında yangın: 8 işçi hastaneye kaldırıldı
Mersin'de tünel inşaatında yangın: 8 işçi hastaneye kaldırıldı
Tünel inşaatında çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan 8 işçinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- AA
- 14.01.2021 - 10:29
- Güncelleme : 14.01.2021 - 10:31
Mersin'in Gülnar ilçesi Sipahili Mahallesi'nde yapımı devam eden T3 tünelinde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.
8 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen işçiler D.A.D, M.K, F.K, O.K, M.K, K.M, H.K ve A.A, sağlık ekiplerince Aydıncık ve Silifke'deki hastanelerde tedavi altına alındı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.