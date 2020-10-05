Mersin'de çocuklarına şiddet uygularken çekilen görüntülerini, sosyal medyada yayınladıktan sonra yakalanıp tutuklanan cani babanın çocuklara psikolojik baskı yaptığı yeni görüntüler ortaya çıktı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Halil Y. isimli şahıs, yaşları 16, 13 ve 9 olan üç çocuğuna şiddet uyguladı.

O esnada çekilen görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekiplerince evinde gözaltında alınan Halil Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Halil Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Mersin'de çocuklarını darbeden baba VİDEO

"KAYIP EŞİME MESAJ VERMEK İÇİN YAPTIM"

Halil Y.'nin savcılıktaki ifadesinde, evden kaçan karısına öfkelendiği için çocuklarını dövdüğünü, görüntüleri de halen kayıp olan karısı Zeliha Y.'ye mesaj göndermek için çektirdiğini söyledi.

Mersin'de tutuklanan dayakçı babanın yeni görüntüleri VİDEO



"EN KÜÇÜK ÇOCUĞUNA ÇEKTİRMİŞ"

Cani baba görüntüleri de 7 yaşındaki en küçük çocuğuna çektirip sosyal medyada yayınladığını itiraf etti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Halil Y.'nin, şiddet uygularken çekilen görüntülerinin yanı sıra, yine çocuklarına çektirerek sosyal medya hesabından yayınladığı bir başka görüntüsü daha ortaya çıktı.

Yeni görüntüde dayakçı babanın çocuklarına, "Anneniz nerede şu anda? Onu özlüyor musunuz? Annenizi seviyor musunuz? Annenizi mi çok seviyorsunuz, babanızı mı? Ben terk etmiyorum dimi sizi? Annenize bir şey söyleyecekseniz, kameraya bakarak söyleyin. Allah belanı versin deyin" şeklinde psikolojik baskı yaptığı görüldü.

Çocuklardan birinin de bunun üzerine, "Anne Allah belanı versin bizi bu duruma düşürdüğün için" diyip hıçkırarak ağlaması izleyenlerin yüreklerini burktu. Görüntünün sonunda ise iki kardeşin ağlayarak babalarına sarılması ise dikkat çekti.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan, zanlının evden kaçtığı belirtilen karısı Zeliha Y.'ye halen ulaşılamazken, çocukları F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y. (7) ise Toroslar Aile İçi Şiddet ekiplerince evlerinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.