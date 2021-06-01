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    Mersin'de uyuşturucu operasyonu

    Uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklanırken, 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 17:16
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    Mersin'de uyuşturucu operasyonu

    Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı.

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu tacirleri kıskıvarak yakalandı.

    13 KİŞİ YAKALANDI

    Ekipler, uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapanlara yönelik 2 aydır yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

    Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekiplerince Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi'nde 4, Silifke ilçesi Atayurt ve Taşucu mahallelerinde ise 13 kişi gözaltına alındı.

    13 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 bin 500 gram bonzai, 50 gram kubar esrar, 75 gram metamfetamin, 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 10’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7’si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Mersin de uyuşturucu operasyonu #1

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