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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: Tırdan 557 bin 411 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: Tırdan 557 bin 411 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, mobilya taşıyan bir tırı takibe alarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 94 kilo 760 gram ağırlığında 557 bin 411 adet captogan ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.