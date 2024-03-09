Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.
Bu sefer operasyon Mersin'de gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mersin'e mobilya eşyaları içerisine zulalanmış vaziyette yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.
Tırda arama yapıldı
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen bir tırı takibe aldı. Bir süre takip edilen tır operasyonla durdurularak arama yapıldı.
557 bin 411 adet hap ele geçirildi
Narkotik köpeğinin de katıldığı arama da tırda yüklü konteyner de bulunan mobilya eşyalarının arasına zulalanmış 94 kilo 760 gram ağırlığında 557 bin 411 adet captogan ele geçirildi.
5 kişi gözaltına alındı
Polis operasyon çerçevesinde ise 5 şüpheliyi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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