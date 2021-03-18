Mersin’de uyuşturucuyu kargoyla yolladılar

Kargo ile çuval içinde yollanan pirinç torbalarının içinde 13 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente kargo yoluyla uyuşturucu madde geleceğinin bilgisine ulaştı.

2 aylık teknik ve fiziki takip yapan ekipler, uyuşturucunun merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir kargo şirketine çuval içinde geldiğini tespit etti.

BULUŞMA NOKTASINDA OPERASYON

Belirlenen bir şüpheliyi de izlemeye alan ekipler, şüphelinin kargo şirketinden paketi almasına izin verdi.

Ardından paket ile birlikte şüpheliyi takibi sürdüren ekipler, başka şüphelilerle buluştuğu anda operasyon yaptı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çuval içinde yapılan aramada 2 pirinç paketi içinde 13 kilo 500 gram metamfetamin, 1 kutu peynir ile hurma ele geçirildi. Pirinç torbalarının orijinal gibi dikilmesi ise dikkat çekti.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., F.B. ve S.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.