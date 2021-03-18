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- Mersin’de uyuşturucuyu kargoyla yolladılar
Mersin’de uyuşturucuyu kargoyla yolladılar
- İHA
- 18.03.2021 - 09:51
- Güncelleme : 18.03.2021 - 10:01
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente kargo yoluyla uyuşturucu madde geleceğinin bilgisine ulaştı.
2 aylık teknik ve fiziki takip yapan ekipler, uyuşturucunun merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir kargo şirketine çuval içinde geldiğini tespit etti.
BULUŞMA NOKTASINDA OPERASYON
Belirlenen bir şüpheliyi de izlemeye alan ekipler, şüphelinin kargo şirketinden paketi almasına izin verdi.
Ardından paket ile birlikte şüpheliyi takibi sürdüren ekipler, başka şüphelilerle buluştuğu anda operasyon yaptı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çuval içinde yapılan aramada 2 pirinç paketi içinde 13 kilo 500 gram metamfetamin, 1 kutu peynir ile hurma ele geçirildi. Pirinç torbalarının orijinal gibi dikilmesi ise dikkat çekti.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., F.B. ve S.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.