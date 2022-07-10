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    Mersin'de uyuyan adamı güpegündüz soydu

    Uyuyan adamın evine giren hırsız, M.Y.'nin ayakkabılarını ve telefonunu çalıp kaçtı. Durumu polise bildiren adam, hırsızın telefonunu geri getirmesi halinde şikayetçi olmayacağını söyledi.
    • 10.07.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 10.07.2022 - 15:55
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    Mersin'de uyuyan adamı güpegündüz soydu

    Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Mahallesi'nde güpegündüz hırsızlık olayı yaşandı.

    Bir evi gözüne kestiren hırsız, dış kapısı açık olan eve girdi.

    Uyuyan ev sahibini soydu

    Bu sırada kapının önündeki balkonunda uyuyan ev sahibi M.Y.'ye aldırış etmeyen hırsız, önce ayakkabıları daha sonra telefonunu çalıp koşar adımlarla evden uzaklaştı.

    Mersin'de uyuyan adamı güpegündüz soydu


    Uyanan adam durumu polise bildirdi

    Diğer yandan uyandığında telefonunun ve ayakkabılarının olmadığını fark eden M.Y., durumu polise bildirdi.

    Mersin de uyuyan adamı güpegündüz soydu #1

    Hırsızı yakalama çalışması başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; emniyet güçleri, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

    Mersin de uyuyan adamı güpegündüz soydu #2

    Hırsız telefonu getirirse ev sahibi şikayetçi olmayacak

    M.Y., hırsızın telefonunu getirmesi durumunda şikayetçi olmayacağını söyledi. Mağdur adam, hırsızın bir an önce telefonunu kendisine getirmesini istedi.

    Mersin de uyuyan adamı güpegündüz soydu #3

    Mersin de uyuyan adamı güpegündüz soydu #4


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