Mersin'de yaban keçileri telef oldu

Mersin'de yaban keçileri telef oldu

Nesli tükenme tehlikesinde olan 7 yaban keçisi, kayalıklarda telef olmuş halde bulundu.

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kozlar Yaylası Mavga Kalesi mevkisinde nesli tehlike altındaki 7 yaban keçisi, kayalıklardaki uçurumda telef olmuş halde bulundu.

Bölgede inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Mut Şefliği Av Koruma ekipleri, yaban keçilerinin kayalıklardan düşerek öldüğünü saptadı.

YIRTICI HAYVANLAR PARÇALADI

Vücutlarında çok sayıda kırık tespit edilen yaban keçilerinden bazılarının yırtıcı hayvanlar tarafından parçalandığı görüldü.

LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

10 gün önce telef olduğu düşünülen yaban keçilerinin kesin ölüm nedeninin tespiti için alınan numuneler, Adana’daki Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildi.









