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    Mersin'de yaban keçileri telef oldu

    Nesli tükenme tehlikesinde olan 7 yaban keçisi, kayalıklarda telef olmuş halde bulundu.
    • DHA
    • 27.01.2021 - 12:02
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 12:20
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    Mersin'de yaban keçileri telef oldu

    Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kozlar Yaylası Mavga Kalesi mevkisinde nesli tehlike altındaki 7 yaban keçisi, kayalıklardaki uçurumda telef olmuş halde bulundu.

    Bölgede inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Mut Şefliği Av Koruma ekipleri, yaban keçilerinin kayalıklardan düşerek öldüğünü saptadı.

    YIRTICI HAYVANLAR PARÇALADI

    Vücutlarında çok sayıda kırık tespit edilen yaban keçilerinden bazılarının yırtıcı hayvanlar tarafından parçalandığı görüldü.

    LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

    10 gün önce telef olduğu düşünülen yaban keçilerinin kesin ölüm nedeninin tespiti için alınan numuneler, Adana’daki Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildi.

    Mersin de yaban keçileri telef oldu #1

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    Mersin de yaban keçileri telef oldu #3

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