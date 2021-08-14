Mersin'de yalnız yaşayan kadının evinden 1 kamyon çöp çıktı

Bir mahallede yaşayan vatandaşlar kötü kokulardan şikayet ederek ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yalız yaşayan 70 yaşındaki kadının evinden bir kamyon çöp çıkardı.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir evden gelen kötü kokular üzerine Büyükşehir Belediyesi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, 70 yaşlarında tek başına yaşayan kadının evinde çöpler ve çürümüş gıdalarla karşılaştı.

1 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, koruyu kıyafetler giyerek yaptıkları çalışmada evden yaklaşık 1 kamyon çöp çıkardı. Yapılan temizliği ardından ev dezenfekte edildi.

HAFTADA BİR SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, ismi açıklanmayan yaşlı kadını muayene etti. Ekipler, yaşlı kadını 20 günde bir ev temizliği için, haftada bir ise kişisel temizliği ve sağlık kontrolleri için ziyaret edecek.

EVİNİN EKSİKLİKLERİ GİDERİLECEK

Evinde zor şartlarda yaşayan ve yetersiz beslenen kadın aşhaneye kaydedildi. Ayrıca eşyası olmayan kadına eşya desteği de sağlanarak, evinin eksikleri giderilecek.





















