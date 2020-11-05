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- Mersin'de yanan ağaçlardan düşen kozalaklar, ormana yeni can verdi
Mersin'de yanan ağaçlardan düşen kozalaklar, ormana yeni can verdi
Geçtiğimiz yıl yangında zarar gören 10 hektarlık ormanlık alanda, kozalaklardan çevreye saçılan tohumlar sayesinde yeni fidanlar yeşerdi.
- DHA
- 05.11.2020 - 09:24
- Güncelleme : 05.11.2020 - 11:55
Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Kuşkan Mahallesi Çavuşlu mevkiinde 2019 yılında çıkan yangında, 10 hektar alanda yaklaşık 5 bin ağaç yandı.
Yangının ardından Mersin Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada rehabilitasyon çalışmalarına başladı.
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Patlayan kozalaklardan çevreye saçılan tohumlar, sahada yeni fidanların çıkmasını sağladı.
Tohumlardan yetişen yüzlerce fidan, sahayı yeşillendirmeye başladı.