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    Mersin'de yanan ağaçlardan düşen kozalaklar, ormana yeni can verdi

    Geçtiğimiz yıl yangında zarar gören 10 hektarlık ormanlık alanda, kozalaklardan çevreye saçılan tohumlar sayesinde yeni fidanlar yeşerdi.
    • DHA
    • 05.11.2020 - 09:24
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 11:55
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    Mersin'de yanan ağaçlardan düşen kozalaklar, ormana yeni can verdi

    Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Kuşkan Mahallesi Çavuşlu mevkiinde 2019 yılında çıkan yangında, 10 hektar alanda yaklaşık 5 bin ağaç yandı.

    Yangının ardından Mersin Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada rehabilitasyon çalışmalarına başladı.

    DOĞA KENDİNİ YENİLİYOR

    Patlayan kozalaklardan çevreye saçılan tohumlar, sahada yeni fidanların çıkmasını sağladı.

    Tohumlardan yetişen yüzlerce fidan, sahayı yeşillendirmeye başladı.

    Mersin de yanan ağaçlardan düşen kozalaklar, ormana yeni can verdi #1

    Mersin de yanan ağaçlardan düşen kozalaklar, ormana yeni can verdi #2

    Mersin de yanan ağaçlardan düşen kozalaklar, ormana yeni can verdi #3

    Mersin de yanan ağaçlardan düşen kozalaklar, ormana yeni can verdi #4

    Mersin de yanan ağaçlardan düşen kozalaklar, ormana yeni can verdi #5

    Mersin de yanan ağaçlardan düşen kozalaklar, ormana yeni can verdi #6

    Mersin de yanan ağaçlardan düşen kozalaklar, ormana yeni can verdi #7

    Mersin de yanan ağaçlardan düşen kozalaklar, ormana yeni can verdi #8

    Mersin de yanan ağaçlardan düşen kozalaklar, ormana yeni can verdi #9

    Mersin de yanan ağaçlardan düşen kozalaklar, ormana yeni can verdi #10

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