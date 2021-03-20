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    Mersin'de yankesicilik yöntemiyle 3 bin 250 lira çaldı

    Yolda yürüyen kadının cebinden para dolu cüzdan çalan yankesicinin o anları kameraya yansıdı. Şüpheli kadının rahat tavırları oldukça dikkat çekti.
    • İHA
    • 20.03.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 12:12
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    Mersin'de yankesicilik yöntemiyle 3 bin 250 lira çaldı

    Mersin'in Çankaya Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde yürüyen A.G., yankesicinin hedefi oldu.

    Cebindeki cüzdanı çalınan kadının şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi.

    SANİYELER İÇİNDE 3 BİN LİRA ÇALDI

    Yapılan incelemede B.D. isimli kadının, A.G.'nin cebinden 3 bin 250 liranın bulunduğu cüzdanı saniyeler içinde çaldığı, ardından ise kendisini otomobille bekleyen Ş.A. ile bölgeden ayrıldığı tespit edildi.

    Mersin'de yankesicilik yöntemiyle 3 bin 250 lira çaldı VİDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Bunun üzerine kimlikleri tespit şahısların adreslerine operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Öte yandan, kadın şüphelinin A.G.'nin cebinden cüzdanı alma ve bekleyen otomobile binme anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    Mersin de yankesicilik yöntemiyle 3 bin 250 lira çaldı #1

    Mersin de yankesicilik yöntemiyle 3 bin 250 lira çaldı #2

    Mersin de yankesicilik yöntemiyle 3 bin 250 lira çaldı #3

    Mersin de yankesicilik yöntemiyle 3 bin 250 lira çaldı #4

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