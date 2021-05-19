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    Mersin'de yarasalar, mutfaktaki davlumbaza girdi

    Bir evin mutfağında bulunan davlumbaza giren 4 yarasa, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
    • İHA
    • 19.05.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 16:44
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    Mersin'de yarasalar, mutfaktaki davlumbaza girdi

    Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan bir aile, evlerinin mutfağında bulunan davlumbazın içinden sesler geldiğini fark etti.

    Bunun üzerine davlumbazın içini açan aile, 4 yarasanın saklandığını gördü. Ne yapacaklarını şaşıran vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi.

    YARASALAR DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

    İhbar üzerine eve giderek çalışma yapan ekipler, yarasaları bulunduğu yerden tek tek çıkartarak torbaya koydu. 4 yarasayı da sağlıklı bir şekilde bulundukları yerden alan ekipler, daha sonra onları doğal ortamlarına bıraktı.

    Mersin'de yarasalar, mutfaktaki davlumbaza girdi VİDEO


    Mersin de yarasalar, mutfaktaki davlumbaza girdi #1

    Mersin de yarasalar, mutfaktaki davlumbaza girdi #2

    Mersin de yarasalar, mutfaktaki davlumbaza girdi #3

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