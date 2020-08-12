Mersin’de yaşlı çift traktörün altında can verdi

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Kontrolden çıkan traktörün altında kalan çiftin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yanıkkışla Mahallesi’nde eşiyle birlikte sabah incir toplamaya giden Mehmet Başlı (70) yönetimindeki 33 PMN 207 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada traktörün altında kalan Mehmet Başlı ile yanındaki eşi Müşerref Başlı (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemede bulundu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.