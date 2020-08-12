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    Mersin’de yaşlı çift traktörün altında can verdi

    Kontrolden çıkan traktörün altında kalan çiftin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 09:09
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    Mersin’de yaşlı çift traktörün altında can verdi

    Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yanıkkışla Mahallesi’nde eşiyle birlikte sabah incir toplamaya giden Mehmet Başlı (70) yönetimindeki 33 PMN 207 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

    Kazada traktörün altında kalan Mehmet Başlı ile yanındaki eşi Müşerref Başlı (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

    KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemede bulundu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Mersin’de yaşlı çift traktörün altında can verdi #1

    Mersin’de yaşlı çift traktörün altında can verdi #2

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