Mersin'de yaya geçidinde kadına çarpan sürücü serbest kaldı

Mersin’in Silifke ilçesinde elektrikli bisikleti ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Latife Akyürek, süratle gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mersin Silifke’nin Taşucu Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, alışverişten dönen 69 yaşındaki Latife Akyürek, elektrikli bisikletiyle yolun karşısındaki evine gitmek üzere okul önündeki yaya geçidine geldi.

Trafiğin Taşucu’ndan Silifke istikametine giden bölümünü güvenli bir şekilde geçerek orta refüje ulaşan yaşlı kadın, diğer bölümü geçtiği sırada H.M.’nin kullandığı otomobilin yaya geçidinde çarpması sonucu havaya fırlayıp metrelerce savrularak yere düştü.

KURTARILAMADI

Akyürek, kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulansla müdahale edilmek üzere Silifke Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak nabzı duran kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTANAKTA ÖLEN KADININ HATALI OLDUĞU GÖRÜŞÜ YER ALDI

Olaydan bir gün sonra Latife Akyürek’in cenazesi yakınları tarafından defnedilirken, işlemleri tamamlanan kadın sürücü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaza sonrası polis tutanaklarında kazanın, ’yaralamalı ve maddi hasarlı’ olarak kayıtlara geçtiği, ölen Latife Akyürek’in ’trafik levhalarına, işaretlerine ve cihazlarına’ riayet etmediği görüşüne yer verildi.

"30 KİLOMETRE AZAMİ HIZLA SINIRLI YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTI"

Olayın ardından yaşlı kadının oğlu Mahmut Salih Akyürek, ölümlü bir kaza sonrası sürücünün kısa sürede serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Kazanın, 28 Nisan tarihinde saat 13.18 sıralarında meydana geldiğini söyleyen Salih Akyürek, "Annem elektrikli bisiklet kullanan, evin yakınında bulunan okul önündeki yaya geçidini güvenli olduğu için kullanan, dikkatli bir insandı. Biz kazadan bir süre sonra sürücünün serbest bırakıldığını duyduk. Bu bizi derinden yaraladı. Kaza raporlarını incelediğimizde, kazanın 13.25’te gerçekleştiğinin belirtildiğini, halbuki 13.18’de olduğunu gördük. Kaza yerinin okul önündeki yaya geçidi olmasına rağmen, şehirlerarası yol gösterildiğini, etrafta cami, okul varken, meskun mahal değil, 110 kilometre süratle gidilen bir yer gibi gösterildiğini gördük. Halbuki kamaralarda ve fotoğraflarda gösterilen 30 kilometre azami hızla sınırlı bir yaya geçidinde annemize çarpıldı ve vefat etti. Biz annemizi defnetmeden, 12 saat sürmeden hızlandırılmış bir şekilde kişinin salıverildiğini gördük. Bu bizi derinden yaraladı. Annem kaza yerinde ölmesine rağmen, kaza raporlarında yaralı gösterilmesi, karşı tarafın hatalı olmadığı, elektrikli bisikletin yaya geçidini kullanabileceği halde, sanki ehliyetsiz biri önüne çıkmış gösterilip, tamamen yanlı raporlarla kişi serbest bırakılmıştır. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz." dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Annesinin defin işlemlerinin ardından polis merkezine giderek, babası ve 3 kardeşiyle birlikte sürücüden şikayetçi olduklarına dair ifade verdiklerini anlatan Salih Akyürek, "Annemizin yaya geçidinde kazaya kurban gittiğini ve sürücünün neden serbest bırakıldığını sorma gereği duyduk. 3 Mayıs’ta yeniden Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verdim. Başsavcılıkta, daha önce vermiş olduğumuz şikayet dilekçelerinin dosyada olmadığını gördük. Biz adalet istiyoruz, başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.