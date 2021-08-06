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    Mersin'de yaylalarda çıkan yangınlar paniğe neden oldu

    Yaylalarda çıkan yangınlar, vatandaşlar tarafından söndürüldü. İtfaiye ekipleri ise yangın çıkan alanlarda soğutma çalışması başlattı.
    • İHA
    • 06.08.2021 - 17:40
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    Mersin'de yaylalarda çıkan yangınlar paniğe neden oldu

    Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Şahna ve Küçükfındık Mahallesi'nde çıkan yangınlar korkuya neden oldu.

    Elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen yangınlar, ara sokaktaki kuru otlar ve çam ağaçlarıyla kaplı olan alana sıçradı.

    Yangını gören vatandaşlar, evlerinden çektikleri hortumlarla yangına müdahale etti.

    VATANDAŞLAR YANGINLARI SÖNDÜRMEYİ BAŞARDI

    Yoğun duman ve alevler sebebiyle zaman zaman panik yaşandı. Bir süre sonra vatandaşların müdahalesi sonuç verdi, yangın söndü.

    Şahna Mahallesi'nde de kuru otlarla kaplı alanda çıkan yangın, köyde hazır bekletilen ilaç tankerlerinden su sıkılarak söndürüldü.

    İtfaiye ekipleri ise yangın çıkan alanlarda soğutma çalışması başlattı.

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