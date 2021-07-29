Mersin'de, yıllar önce ayrıldığı sevgilisi başına bela oldu

10 yıl önceki kısa süreli sevgilisi tarafından dört aydır tehdit ve şantaja uğradığını öne süren imam nikahlı kadın, “Eşimle cinsel içerikli videomuzu istedi. Kurtulmak için onu da yaptık" dedi.

Mersin’in Mezitli ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki kuaför ve güzellik uzmanı Aslı Sinan’ın hayatı, 4 aydır kabusa döndü.

10 yıl önce eşinden boşandıktan sonra F.A. ile kısa süreli bir birliktelik yaşadı.

BARIŞMAK İSTEMEYİNCE TEHDİT EDİLDİ

F.A.’nın yeniden bir araya gelme teklifini kabul etmeyen kadın, tehdit ve şantaja maruz kaldığını öne sürdü. Defalarca şikayette ve suç duyurusunda bulunmasına karşın, yaşadıklarının hala devam ettiğini söyledi. Sinan, yaklaşık 3 bin yazışma, video ve fotoğrafı savcılığa verdiğini belirtip, yardım istedi.

"DRONE'LA TAKİP EDİYOR"

4,5 yıldır E.D. ile imam nihaklı yaşayan 3 çocuk annesi Sinan, yaşadıklarını anlattı.

4 ay önce kişisel bilgileri, telefonu, banka hesapları ve sosyal medya hesaplarının kopyalandığını dile getiren genç kadın, “Kopyalandığı için tehdit, şantaj, rehber, galeri, bütün kimlik bilgilerim, TC numaralarımız, çocuklarımızın, ailemizin bütün kimlik bilgileri ellerine geçerek, banka hesaplarımızla oynayıp, galerimizden fotoğraflarımızı alıp şantajlarda bulunuyor, tehdit ediyor. Banka hesaplarımızdan paralar alınıyor, kurşunlanıyoruz, drone ile takip ediliyoruz. Biz bunları dosyaya ekleyip savcılığa başvuruda bulunduk. Mersin'de jandarma, karakol dahil 4 aydır gitmediğimiz hiçbir kapı kalmadı. Ama maalesef sonuç alamadım. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Benim gibi mağdur insanlar çoktur. Eğer benim telefonumu kopyalıyorlarsa, ailemin telefonunu kopyalayıp kimlik bilgilerini alıp bunları yapabiliyorlarsa, muhtemelen benim gibi mağdur olan çok kişi vardır ve ben onların sesi olmak istiyorum. Onlarla beraber bana da çare bulunmasını istiyorum.” dedi.

"KOMŞUMUZDU, 3 AY FLÖRT ETTİK"

Bütün bunları yapanların kim olduklarını bildiğini söyleyen ve 7-8 kişi olduklarını belirten Sinan, “Bu kişi eskiden komşumuzdu. Ben eşimden ayrıldıktan sonra benimle 3 ay flört dönemi oldu. Bu süreçte ben bu şahsın karısı ve arkadaşlarıyla birlikte organize suç işleriyle ilgilendiğini öğrenince uzaklaştım. Fakat 6 yıldır sosyal medyadan ara ara görüşmelerimiz oldu, yeniden dönmek istedi kabul etmedim. . Kabul etmediğim için de şimdi tehdit ve şantaja devam ediyor ve bunu aleni yapıyor. 4 ay önce de kişisel bilgilerimi ele geçirerek bana 4 aydır kan kusturuyorlar.

"EŞİMLE CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO ÇEKİP ATMAMI İSTEDİ, YAPTIK"

Şu an dini nikahlı eşimle birlikteliğimizi duyduğu ve onun maddi durumu iyi olduğu için 10 bin lirayı Gözne ya da Susanoğlu’nda bir yere bırakmamızı ve eşimle cinsel içerikli video çekip göndermemizi istiyor. Biz bunu da yaptık, yeter ki gitsin diye. Fakat o videonun bir sosyal medya hesabından yayınlanıp daha sonra kaldırıldığını duyduk ve eşimin akrabalarının şikayette bulunduğunu öğrendik. Bize de videodan fotoğraflar alıp göndererek, ‘Bak ne güzel sizi izliyorlar, çok beğeniyorlar’ diye yazışmaları oluyor zaten.” diye konuştu.

"YUVANI DAĞITACAĞIM, BENİMLE OLACAKSIN"

İmam nihahlı eşini kurşunlamakla tehdit ettiklerini ve bunu da yaptıklarını anlatan Sinan, “Karakola, jandarmaya gidiyorum. Televizyon kanallarına yazıyorum, WhatsApp hesabım da kopyalandığı için oradan küfürlü şekilde kendisini kimsenin bulamayacağını yazıyor. ‘Ben savcıyım, hakimim, adaletim. Ben bitti demeden bitmeyecek’ diyor. ‘Yuvanızı dağıtacağım, benimle olacaksın, film çekeceğiz ondan sonra bitecek bu’ diyor. Bütün bu yazışmaları savcılığa verdim.” dedi.

"SELAM VERDİĞİM HERKESE BUNU YAPIYORLAR"

Şikayetler üzerine şahsın ifade verip serbest kaldığını, ‘Ben yapmadım, kim yaptıysa bulalım, ben de şikayetçi olayım’ dediğini belirten Sinan, “Ama ben biliyorum yazışmalardan, çünkü 10 yıllık bir geçmişim var. 10 yıllık geçmişimi de sadece o kişiler biliyor. O kişiler de yazışmalarda beyan ediyor zaten. Bunun bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyorum, çünkü 4 aydır eşim de ben de annem de eve kapalı kaldık. Çalışamıyorum, iş başvurusunda bulunduğum kişilerin numaralarını, iş adreslerini alıp, ‘güzel kadınlar satılır’ diye yazıyorlar ve o kişiler de benden şu an şikayetçi oldu, çünkü onlar da bana yardımcı olmak ve bir an önce çözülmesini istiyorlar. Selam verdiğim herkese bunu yapıyorlar. Benim hesabımdan eski müşterilerime uygunsuz yazılar yazıyorlar, uygunsuz görüntüler gönderiyorlar. Müşterilerim arayınca benim haberim oluyor ve şikayetçi olmalarını istiyorum, çünkü ben yapmadığımı biliyorum. Ne kadar çok yoğun şikayet olursa o kadar çok ciddiye alınır diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

"BİRİLERİ SESİMİ DUYSUN, ADALET İSTİYORUM"

Hakkındaki şikayetlerin 100’ü geçtiğini söyleyen Sinan, gözyaşları içinde yardım isteyerek “Sesimi duyuramıyorum. Psikoloji dengemiz kalmadı. Çocuklarımla kötü oldum, ailemle darmaduman olduk. Ne yapayım bilmiyorum. 'Acaba intihar etsem, ölüm sebebim araştırılıp bunların sonucu çıkar mı?' diye düşünüyorum. Ailem en azından rahata kavuşur diye düşünüyorum. Birileri sesimi duysun, birileri bana yardımcı olsun artık. Hep tehdit, hep şantaj. Adalet istiyorum, çok yoruldum. Bize artık yardımcı olsunlar, çalışmak, evimin dışına çıkmak istiyorum. Çocuklarımla ilgilenmek istiyorum. Ailemi göremiyorum. Gerçekten mağdur durumdayım." dedi.