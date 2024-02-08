Mersin'de yol çalışmasında doğalgaz borusu delindi Erdemli ilçesinde yol çalışması esnasında doğalgaz borusunda kaçak oluşurken, gaz kaçağı nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Mersin'in Erdemli ilçe merkezinde, Erdemoğlu Bulvarı'nda devam eden yol çalışması sırasında doğalgaz borusunda meydana gelen gaz kaçağı kısa süreli bir paniğe neden oldu.

İşçilerin hızla 112 acil çağrı merkezine haber vermesiyle birlikte, olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yetkililer gazın akışını durdurdu, önlemler alındı

Doğalgaz firması yetkilileri, müdahale ederek gazın akışını durdurmayı başardılar.

Polis, çevrede herhangi bir olumsuz olayın yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı.

Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anlık olarak kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)