İHA
Mersin'in Erdemli ilçe merkezinde, Erdemoğlu Bulvarı'nda devam eden yol çalışması sırasında doğalgaz borusunda meydana gelen gaz kaçağı kısa süreli bir paniğe neden oldu.
İşçilerin hızla 112 acil çağrı merkezine haber vermesiyle birlikte, olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yetkililer gazın akışını durdurdu, önlemler alındı
Doğalgaz firması yetkilileri, müdahale ederek gazın akışını durdurmayı başardılar.
Polis, çevrede herhangi bir olumsuz olayın yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı.
Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anlık olarak kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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