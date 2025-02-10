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İHA

Mersin'in Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde sokaktan geçen işçileri taşıyan servis şoförleri ile mahalleleri bir grup arasında araca yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Tartışma daha sonra büyüyüp kavgaya dönüşünce taraftar birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Kadınların da karıştığı, arbede ve koşuşturmanın yaşandığı o anlar ise yakındaki bir şahsın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde taraftarların kavga ettiği anlar yer aldı.