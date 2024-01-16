Mersin'de yolculara mezar olan otobüs kazası kamerada Marmaris'ten Mersin'e gitmekte olan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, korkunç kaza anları kameraya yansıdı.

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AA

Türkiye güne korkunç bir kaza haberi ile uyandı.

Cana mal olan kazanın adresi Mersin.

Marmaris'ten Mardin'e ilerlemekte olan yolcu otobüsü D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyerlere vurması sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

9 kişi öldü, 30 yaralı

Sağlık ekipleri, korkunç kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza gece saatlerinde meydana geldi

Bir diğer yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, bir yazılı açıklamada bulundu.

Yazılı açıklamada, kazanın Mersin-Antalya yolunda il merkezine yaklaşık 170 kilometre mesafede ve saat 01.15 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

Vali Pehlivan, devamında ise şunları kaydetti:

Mersin istikametine doğru 40 yolcu ve 3 mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilçelerimizdeki ve il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

Ali Yerlikaya'dan 'trafik kurallarına uyalım' çağrısı

Bir başka paylaşım ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yerlikaya hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi.

Aynı zamanda Yerlikaya, trafik kurallarının önemine bir kez daha dikkat çekti.

İşte o paylaşım;

Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)