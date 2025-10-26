Abone ol: Google News

Mersin'de yüzlerce kilo uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Mersin’de jandarma operasyonunda yüzlerce kilo uyuşturucu ve 5 tabanca ele geçirildi; 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 12:05
  • Mersin'de jandarma, uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenleyip yüzlerce kilo uyuşturucu ve 5 tabanca ele geçirdi.
  • Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve 3'ü tutuklandı.
  • Aramalarda 1.800 kök Hint keneviri ve 220 kg kubar esrar da bulundu.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Mut ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda 4 kişinin yasadışı kenevir ektiğini tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüpheliler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

YÜKLÜ MİKTARDAUYUŞTURUCU VE 5 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, 1.800 kök Hint keneviri, 220 kilogram kubar esrar, 1 kilogram kokain, 414 adet sentetik hap, 5 ruhsatsız tabanca, 467 tabanca mermisi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

