Mersin'de yüzlerce kilo uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

- Mersin'de jandarma, uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenleyip yüzlerce kilo uyuşturucu ve 5 tabanca ele geçirdi.
- Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve 3'ü tutuklandı.
- Aramalarda 1.800 kök Hint keneviri ve 220 kg kubar esrar da bulundu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Mut ve Gülnar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda 4 kişinin yasadışı kenevir ektiğini tespit etti.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüpheliler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
YÜKLÜ MİKTARDAUYUŞTURUCU VE 5 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda, 1.800 kök Hint keneviri, 220 kilogram kubar esrar, 1 kilogram kokain, 414 adet sentetik hap, 5 ruhsatsız tabanca, 467 tabanca mermisi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.