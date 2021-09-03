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Mersin'de100 bin doları gaspetmek isterken suçüstü yakalandı

Mersin'de100 bin doları gaspetmek isterken suçüstü yakalandı

Bankadan 100 bin dolar çeken yabancı uyruklu kişiyi takip eden ve parayı gasbetmeye çalışan 23 yaşındaki şüpheli, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.