- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mersin'de100 bin doları gaspetmek isterken suçüstü yakalandı
Mersin'de100 bin doları gaspetmek isterken suçüstü yakalandı
Bankadan 100 bin dolar çeken yabancı uyruklu kişiyi takip eden ve parayı gasbetmeye çalışan 23 yaşındaki şüpheli, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
- DHA
- 03.09.2021 - 13:42
Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin, Mezitli ilçesindeki bir banka şubesinden 100 bin dolar çekeceği ancak kendisini takip eden kişinin parayı gasbedeceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, banka şubesinin önünde güvenlik önlemi aldı.
Şüpheli H.G. (23), bankadan 100 bin dolar para çekerek dışarı çıkan yabancı uyruklu K.D.’nin yanına yaklaştığında müdahale etti.
SERBEST KALDI
Kaçmaya çalışan H.G., kovalamacayla elindeki bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.