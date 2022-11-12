Mersin'deki 2 hırsız cezaevine gönderildi

Erdemli ilçesinde 20 motosiklet 3 otomobil, 1 tekne motoru ile 1 araçtan malzeme çalan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, hırsızlık operasyonu başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlendirildi. JASAT ekipleri, hırsızlık olan bölgelerde birçok noktadaki güvenlik kameralarını toplayıp tek tek inceledi.

2 şüpheli yakalandı

İncelenen görüntülerden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelerin aynı kişiler olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından kimlikleri belirlenen şüpheliler S.Z. ve Ö.S., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çalıntı malzemeler tespit edildi

Şüphelilerin 20 motosiklet, 3 otomobil, 1 tekne motoru ile 1 araçtan teyp çaldığı tespit edildi.

2 hırsız cezaevini boyladı

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından bugün 25 dosyadan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli de 'Nitelikli Hırsızlık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.