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    Mersin'deki 3 hırsız, ev sahibinin ameliyat parasını çaldı

    56 yaşındaki Sıdıka Yılmaz'ın evine giren 3 kadın hırsız, ev sahibinin ameliyat parasını ve kızının emanet bıraktığı altınları çalarak kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 28.12.2021 - 14:46
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    Mersin'deki 3 hırsız, ev sahibinin ameliyat parasını çaldı

    22 Aralık günü öğle saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Dostlar Apartmanı’nda muayene olmak için kızı ile birlikte hastaneye giden Sıdıka Yılmaz, geri döndüğünde odalardaki eşyalarının darmadağın olduğunu gördü.

    Ayağındaki rahatsızlık için biriktirdiği ameliyat parası ile kızına ait olan emanet altınların yerinde olmadığını gören 56 yaşındaki Yılmaz, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

    Adrese gelen ekipler, parmak izi çalışması yapıp, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    AMELİYAT PARASI VE KIZININ DÜĞÜN ALTINLARI ÇALINDI

    Gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu belirten Yılmaz,"Öğle saatlerinde hastaneye gitmiştim. Eve geldiğimde her yer dağılmıştı. Kapıyı levye ile açıp içeriye girmişler. Kızımın ve benim odama girip her yeri aramışlar. Kutuları açmışlar. Benim ameliyat param ve çocuğumun düğün parası onun içindeydi. Ne olur emniyet müdürüm bunu çözün. Çok mağdur durumdayım. Herkes sesimi duysun yalvarıyorum. Benim kocam sadece bir emekli, kızımın düğünü var, emanet altınları vardı. Perişan haldeyiz." dedi.

    3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Özel ekip kuran polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 3 kadın şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Mersin deki 3 hırsız, ev sahibinin ameliyat parasını çaldı #1

    Mersin deki 3 hırsız, ev sahibinin ameliyat parasını çaldı #2

    Mersin deki 3 hırsız, ev sahibinin ameliyat parasını çaldı #3

    Mersin deki 3 hırsız, ev sahibinin ameliyat parasını çaldı #4

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