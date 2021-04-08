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Mersin'deki araçta 56 bronz sikke ve 7 metal obje bulundu

Mersin'deki araçta 56 bronz sikke ve 7 metal obje bulundu

Jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 bronz sikke ve 7 metal obje ele geçirildi.