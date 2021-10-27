- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mersin'de arkeolojik alanda kaçak kazıya suçüstü
Mersin'de arkeolojik alanda kaçak kazıya suçüstü
Antik dönem kalıntılarının bulunduğu sit alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılandı.
- DHA
- 27.10.2021 - 10:52
- Güncelleme : 27.10.2021 - 18:02
Mersin'de bulunan arkeolojik sit alanında 3 şüpheli, iş makineleriyle kaçak kazı başlattı.
İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Ekiplerin bölgeye gelmesiyle, sit alanında kazı başlatan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Antik dönemden kaldığı düşünülen 6 taş incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.