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    Mersin'de arkeolojik alanda kaçak kazıya suçüstü

    Antik dönem kalıntılarının bulunduğu sit alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılandı.
    • DHA
    • 27.10.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 18:02
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    Mersin'de arkeolojik alanda kaçak kazıya suçüstü

    Mersin'de bulunan arkeolojik sit alanında 3 şüpheli, iş makineleriyle kaçak kazı başlattı.

    İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Ekiplerin bölgeye gelmesiyle, sit alanında kazı başlatan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

    Antik dönemden kaldığı düşünülen 6 taş incelenmek üzere Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Mersin de arkeolojik alanda kaçak kazıya suçüstü #1

    Mersin de arkeolojik alanda kaçak kazıya suçüstü #2

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