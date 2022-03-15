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    Mersin'deki barda çıkan kavgada, müşteri darbedilip öldürüldü

    Tarsus ilçesinde iş yeri sahibi ve personellerle, bardaki kadın çalışanlar hakkında tartışma yaşayan müşteri, kesici aletle öldürüldü.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 12:29
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    Mersin'deki barda çıkan kavgada, müşteri darbedilip öldürüldü

    Mersin'in Tarsus ilçesinde A.T. isimli şahıs, gittiği barda bir grupla tartışma yaşadı.

    Şahsın, barda bulunan kadın çalışanlar sebebiyle iş yeri sahibi ve çalışanlarla arasındaki tartışma giderek büyüdü.

    Olay sonrası iş yerinden ayrılan şahıs, gece saatlerinden tekrar geri geldi.

    KESİCİ ALETLE ÖLDÜRÜLDÜ

    Bu sefer iş yerinde bulunanlar tarafından Ali Menteşeoğlu Caddesi üzerinden kovalanan şahıs, önce darbedildi ardından ise kesici aletle vurularak öldürüldü.

    Bunun üzerine çalışma başlatan Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bora Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

    Mersin deki barda çıkan kavgada, müşteri darbedilip öldürüldü #1

    ÖNCE ALETLE YARALANDI SONRA DAYAK YEDİ

    Yapılan çalışmalar sonucunda F.G. isimli şahsın, A.T.'yi yol üzerinde kesici aletle yaralayarak uzaklaştığı, iş yeri çalışanları A.K. ve M.K.'nin de A.T.'yi darbettiği tespit edildi.

    Mersin'deki barda çıkan kavgada, müşteri darbedilip öldürüldü VİDEO

    8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Bunun üzerine olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kesici alet ile 1 tabanca ele geçirdi.

    Şüphelilerin yapılan incelemesinde F.G., A.K. ve M.K.’nin kasten aralama, yağma ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

    Mersin deki barda çıkan kavgada, müşteri darbedilip öldürüldü #2

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan F.G. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Mersin deki barda çıkan kavgada, müşteri darbedilip öldürüldü #3


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