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    Mersin'deki devasa hortumu, balıkçı kaptanı görüntüledi

    Doğu Akdeniz açıklarını kaplayan bulutlar ve devasa hortum, bir balıkçı kaptanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • İHA
    • 18.12.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 17:12
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    Mersin'deki devasa hortumu, balıkçı kaptanı görüntüledi

    Sabah saatlerinde Mersin’in Erdemli ve Silifke ilçelerinin 12 mil açığının bulutlarla kaplanmasının ardından yağışla birlikte hortum çıktı.

    Çıkan hortum kilometrelerce uzaktan görüntülenmesine rağmen büyüklüğü dikkat çekti.

    Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 15 dakika sürdü.

    OLUMSUZLUK YAŞANMADI

    İlçelerin kıyısına doğru yönelen hortumun etkisini kaybetmesi nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

    O ANLAR KAMERADA

    O anları ise açıkta bulunan balıkçı teknesinin kaptanı Gültekin Işık cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

    Mersin'deki devasa hortumu, balıkçı kaptanı görüntüledi VİDEO


    Mersin deki devasa hortumu, balıkçı kaptanı görüntüledi #1

    Mersin deki devasa hortumu, balıkçı kaptanı görüntüledi #2

    Mersin deki devasa hortumu, balıkçı kaptanı görüntüledi #3

    Mersin deki devasa hortumu, balıkçı kaptanı görüntüledi #4

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