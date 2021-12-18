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- Mersin'deki devasa hortumu, balıkçı kaptanı görüntüledi
Mersin'deki devasa hortumu, balıkçı kaptanı görüntüledi
Doğu Akdeniz açıklarını kaplayan bulutlar ve devasa hortum, bir balıkçı kaptanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- İHA
- 18.12.2021 - 17:08
- Güncelleme : 18.12.2021 - 17:12
Sabah saatlerinde Mersin’in Erdemli ve Silifke ilçelerinin 12 mil açığının bulutlarla kaplanmasının ardından yağışla birlikte hortum çıktı.
Çıkan hortum kilometrelerce uzaktan görüntülenmesine rağmen büyüklüğü dikkat çekti.
Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 15 dakika sürdü.
OLUMSUZLUK YAŞANMADI
İlçelerin kıyısına doğru yönelen hortumun etkisini kaybetmesi nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadı.
O ANLAR KAMERADA
O anları ise açıkta bulunan balıkçı teknesinin kaptanı Gültekin Işık cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.
Mersin'deki devasa hortumu, balıkçı kaptanı görüntüledi VİDEO