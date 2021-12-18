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Mersin'deki devasa hortumu, balıkçı kaptanı görüntüledi

Mersin'deki devasa hortumu, balıkçı kaptanı görüntüledi

Doğu Akdeniz açıklarını kaplayan bulutlar ve devasa hortum, bir balıkçı kaptanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.