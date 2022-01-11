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    Mersin'deki genç kadının eski nişanlısı tarafından öldürülme anı

    25 yaşındaki genç kadının sokak ortasında eski nişanlısı tarafından tabancayla vurularak öldürülme anları, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 12:35
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    Mersin'deki genç kadının eski nişanlısı tarafından öldürülme anı

    Mersin’in Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi’nde meydana gelen cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülere göre, işyerine gitmek için evden çıkan 25 yaşındaki Naziye Oskay, kapının önünde dolmuş beklediği sırada yanına eski nişanlısı Barış Can U. geliyor.

    Barış Can U.’yu gören genç kadın, korkup hemen eve geri gitmek için yürümeye başlıyor.

    KOŞARAK UZAKLAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

    Bir süre kadının arkasından yürüyen şüpheli, daha sonra yanında getirdiği tabanca ile 6 el ateş ediyor. Olayın ardından zanlı koşarak bölgeden uzaklaşıyor.

    Öte yandan gözaltında bulunan şüpheli Barış Can U.’nun da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Mersin deki genç kadının eski nişanlısı tarafından öldürülme anı #1

    Mersin deki genç kadının eski nişanlısı tarafından öldürülme anı #2


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