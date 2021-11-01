Evlerin önünde bulunan ayakkabıları çaldığı iddia edilen hırsızın kameraya yansıyan görüntülerde, yalnızca beğendiği ayakkabıları çaldığı anlar yer aldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmana hırsız girdi.

Elinde büyük siyah poşetle apartmana giren hırsız, evlerin önünde bulunan ve beğendiği ayakkabıları çaldı.

Poşet dolduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi rahat bir şekilde apartmandan çıkan şahıs, kayıplara karıştı.

APARTMAN SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, şahsın apartmanda ayakkabıları çalma ve çıkma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Mersin'deki hırsız, ayakkabı çalarken beğendiklerini seçti VİDEO







RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde, evlerin önündeki ayakkabıları siyah poşete dolduran şahıs, rahat tavırlarıyla dikkat çekiyor. Bütün apartmanı gezen şahıs, ardından hiçbir şey olmamış gibi ayakkabı dolu poşetle apartmandan çıkıyor.



