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- Mersin'deki kazada ortadan bükülen aracın tekeri fırladı
Mersin'deki kazada ortadan bükülen aracın tekeri fırladı
Erdemli ilçesinde çarpışan iki araçtan biri ortadan bükülüp kullanılamaz hale geldi. Hurdaya dönen araçtan fırlayan teker ise yola uçtu.
- 28.10.2022 - 12:28
- Güncelleme : 28.10.2022 - 13:35
Mersin'in Erdemli ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı.
Sanayi kavşağında yaşanan olayda, sürücüsü belirlenemeyen araç ile Yusuf Yıldız kontrolündeki otomobil çarptıştı.
Teker yola fırladı
Araçlardan biri ortadan bükülüp hurdaya dönerken, tekeri de koparak yola fırladı.
Korkunç kazada ise biri sürücü 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Mersin'deki kazada ortadan bükülen aracın tekeri fırladı ViDEO
Trafik normale döndü
Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, trafikte Mersin istikametine kontrollü olarak sağlandı.
Öte yandan, trafik ışıklarının ihlali sonucu meydana geldiği değerlendirilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.