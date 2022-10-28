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Mersin'deki kazada ortadan bükülen aracın tekeri fırladı

Mersin'deki kazada ortadan bükülen aracın tekeri fırladı

Erdemli ilçesinde çarpışan iki araçtan biri ortadan bükülüp kullanılamaz hale geldi. Hurdaya dönen araçtan fırlayan teker ise yola uçtu.