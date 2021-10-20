Mersin'deki kazada tabela, takla atan aracın içine girdi

Kamyonet ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada otomobil takla atarken, tabelanın beton kısmı aracın ön camını patlattı.

Sabah saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi, stadyum arkasındaki kavşakta trafik kazası meydana geldi.

Kavşakta B.G.’nin kullandığı 01 EE 221 plakalı otomobille, N.Ü.D. idaresindeki 33 AFU 211 plakalı ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 01 EE 221 plakalı otomobil, refüj taşlarına çarparak takla attı. Yoldaki tabela, aracın ön camını patlattı.

KADIN HAFİF YARALANDI

Kaza esnasında her iki sürücü ile birlikte 01 EE 221 plakalı araçta bulunan L.G. isimli kadın hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



