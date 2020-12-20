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    Mersin'deki kazada yardıma gelenlere küfreden sürücü linçten kurtuldu

    Mersin'in Tarsus ilçesindeki kazada 2 kişi yaralanırken, kaza yapan sürücü, yardım etmek isteyen mahallelilere küfür edince, mahalleliler sürücü linç etmek istedi.
    • İHA
    • 20.12.2020 - 04:28
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 04:43
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    Mersin'deki kazada yardıma gelenlere küfreden sürücü linçten kurtuldu

    Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Altaylar Mahallesi’nde, 33 NP plakalı aracın sürücüsü T.B.’nin kullandığı jip direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir apartmanın duvarına çarptı.

    MAHALLE SAKİNLERİ YARDIMA KOŞTU

    Araçta bulunan 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kazayı gören mahalle sakinleri hemen yardıma koştu.

    Mersin'deki kazada yardıma gelenlere küfreden sürücü linçten kurtuldu-Video

    Mersin deki kazada yardıma gelenlere küfreden sürücü linçten kurtuldu #1

    ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KÜFREDİNCE DÖVMEYE KALKTILAR

    İddiaya göre, alkollü olan sürücünün, yardıma gelenlere küfür ve hakaret etmesi sonucu tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mahalleliden bazıları sürücüyü linç etmek istedi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis araya girerek ortalığı sakinleştirirken, sokağa çıkan vatandaşların evlerine dönmesi konusunda da uyarıda bulundu.

    Mersin deki kazada yardıma gelenlere küfreden sürücü linçten kurtuldu #2

    Mersin deki kazada yardıma gelenlere küfreden sürücü linçten kurtuldu #3

    Mersin deki kazada yardıma gelenlere küfreden sürücü linçten kurtuldu #4

    Mersin deki kazada yardıma gelenlere küfreden sürücü linçten kurtuldu #5

    Mersin deki kazada yardıma gelenlere küfreden sürücü linçten kurtuldu #6

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