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    Mersin’deki kreşte çocuklara kötü muamele: 2 çalışan kovuldu

    Kreşte bakıcıların çocuklara kötü muamelede bulundukları anların cep telefonu kamerası görüntüsünün ortaya çıkmasıyla idari soruşturma başlatıldı. Çalışanların işine son verildi.
    • 26.04.2022 - 16:11
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    Mersin’deki kreşte çocuklara kötü muamele: 2 çalışan kovuldu

    Mersin’in Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki özel kreş ve gündüz bakımevinde bakıcı olarak görev yapan G.E. ile Y.K., çocuklara yemek yedirdikleri sırada, kötü muamelede bulundu.

    Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; bakıcıların, çocukları kollarından çekerek, ittiği ve zorla yemek yedirdiği görüldü.

    Aileler şikayetçi oldu

    Görüntülerin ortaya çıkmasıyla çocukların aileleri, kurum ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu.

    Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce ise kurum hakkında idari soruşturma başlatıldı.

    Görevlerine son verildi

    DHA’nın haberine göre G.E. ile Y.K.'nin görevlerine de son verildi.

    Öte yandan kurum yönetiminin, bakıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

    Mersin’deki kreşte çocuklara kötü muamele: 2 çalışan kovuldu #1

    Mersin’deki kreşte çocuklara kötü muamele: 2 çalışan kovuldu #2


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