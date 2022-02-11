Mersin'deki otomobil hırsızı tutuklandı

Tarsus ilçesinde park halindeki otomobili çalarak kaçan şüpheli, Niğde'de polis kontrol noktasında yakalandı.Ardından gözaltına alınan C.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde H.B. adlı şahıs polise başvurarak, evinin önünde park halindeki otomobilinin gece geç saatlerde çalındığını bildirdi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

ÇALDIĞI ARAÇLA YAKALANDI

Plaka tanıma sisteminden aracın önce Adana istikametine daha sonra ise Pozantı-Niğde istikametine dönüş yaptığını tespit eden ekipler, tüm kontrol noktalarına bilgi verdi.

TUTUKLANDI

Önlem alan ekipler, şüpheliyi çaldığı araçla birlikte Niğde kontrol noktasında durdurarak gözaltına aldı. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan C.K.'nin, oto hırsızlığı, gasp ve kasten yaralama gibi birçok suçtan sabıkası olduğu belirtildi.