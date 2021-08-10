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- Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
Petrol tesisinde meydana gelen patlama bölgedeki güvenlik kamerasına yansırken, patlamanın bir drone'un petrol tesisindeki tanka çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde duruluyor.
- İHA
- 10.08.2021 - 12:54
- Güncelleme : 10.08.2021 - 14:11
Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi'nde bulunan bir petrol tesisinde patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle birçok evin camları kırılırken, korku dolu anlar yaşandı.
DRONE ÇARPMIŞ OLABİLİR
Patlamanın ardından çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı.
Patlamanın bir drone'un petrol tesisindeki tanka çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, bölgede çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Mersin'deki patlama kameralara yansıdı VİDEO