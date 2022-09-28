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    Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 gözaltı

    Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 gözaltı

    Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.
    • 28.09.2022 - 07:32
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 08:08
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    Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, polis memuru Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı.

    Teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

    Geniş çaplı operasyon başlatıldı

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

    Mersin'de şehit polis Sedat Gezer'in teröristlerden birini vurduğu çatışma anı - VİDEO

    22 kişi gözaltına alındı

    AA'nın aktardığına göre; soruşturma kapsamında 22 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

    Adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

    Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Mersin deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 gözaltı #1

    Mersin deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 gözaltı #2


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