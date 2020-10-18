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    Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

    Üst araması yapılan şahsın üzerinden çıkan uyuşturucunun ardından araştırma başlatan narkotik polisi, 1071 adet uyuşturucu hap bulunduran 2 zanlıyı tutukladı.
    • İHA
    • 18.10.2020 - 08:50
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    Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.

    Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.Y'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilmesi üzerine araştırma başlattı.

    1071 ADET UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Araştırma sonucu K.Y'ye uyuşturucuları verdiği iddia edilen S.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 1071 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    2 ZANLI TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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