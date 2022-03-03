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    Mersin'de sokak köpekleri ağıla girip kuzu ve tavukları öldürdü

    Mut ilçesinde, ağıla ve kümese giren sokak köpeklerinin saldırısında 6 kuzu ile 9 tavuk öldü. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 15:12
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    Mersin'de sokak köpekleri ağıla girip kuzu ve tavukları öldürdü

    Mersin'in Mut ilçesi Meydan Mahallesi Sarıtaş mevkisinde sokak köpekleri, sabaha karşı Mustafa Diniç'e ait ağıla ve Adnan Budak'ın kümesine girdi.

    Köpeklerin saldırısında 6 kuzu ve 9 tavuk öldü.

    "20'YE YAKIN KÖPEK VARDI"

    Mustafa Diniç, "Köpeklerden 3'ü ağılın içindeydi, diğerleri dışarıda. 20'ye yakın köpek vardı. Beni görünce kaçtılar. Mağduruz. Belediyenin bunların çaresine bakması gerek. Her gün buraya geliyorlar. Yarın bir gün bizlere de saldırabilirler." dedi.

    "SÜRÜ HALİNDE GEZİYORLAR"

    Adnan Budak ise "Köpekler sürü halinde geziyorlar. Müdahale edilmesini istiyoruz. Sokak köpeklerinin belediye tarafından toplatılıp, özenle bakılmasını istiyoruz. Bizim gibi birçok insan mağdur durumda" diye konuştu.

    Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

    Mersin de sokak köpekleri ağıla girip kuzu ve tavukları öldürdü #1


    Mersin de sokak köpekleri ağıla girip kuzu ve tavukları öldürdü #2


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